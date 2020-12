Padova-Triestina (lunedì 14 dicembre, ore 18): formazioni, convocati, quote, pronostici (Di lunedì 14 dicembre 2020) Quindicesima giornata nel girone B della Serie C ed è una sfida dal fascino antico quella odierna che vede di fronte il Padova di Mandorlini e la Triestina. Biancoscudati in vetta al girone assieme al SudTirol dopo le due belle vittorie contro Vis Pesaro e Ravenna, e un attacco da 29 reti in 14 partite. InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di lunedì 14 dicembre 2020) Quindicesima giornata nel girone B della Serie C ed è una sfida dal fascino antico quella odierna che vede di fronte ildi Mandorlini e la. Biancoscudati in vetta al girone assieme al SudTirol dopo le due belle vittorie contro Vis Pesaro e Ravenna, e un attacco da 29 reti in 14 partite. InfoBetting: Scommesse Sportive e

by_the_pool : RT @infobetting: Padova-Triestina (lunedì 14 dicembre, ore 18): formazioni, convocati, quote, pronostici - infobetting : Padova-Triestina (lunedì 14 dicembre, ore 18): formazioni, convocati, quote, pronostici - zazoomblog : LIVE – Padova-Triestina Serie C 2020-2021: girone B (DIRETTA) - #Padova-Triestina #Serie #2020-2021: - alabardati : RT @USTS1918: Tante assenze? Si, ma tanta voglia di combattere ?? Questi i convocati per Padova-Triestina ?? ?? - OddBruto : ???? Italia - Serie C ?? Padova - Triestina ??? 14/12/2020 ? 14:00 ?? Padova acima de 1.5 gols ?? 1xbet - Odd 2.10 -