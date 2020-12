Padova-Triestina, le ultime sulle formazioni e dove vederla (Di lunedì 14 dicembre 2020) Padova-Padova-Triestina in campo questa sera dalle 18.00 all’”Euganeo” per la 15a giornata del campionato di Serie C girone B. Gara importante in chiave promozione per i padroni di casa, con gli ospiti privi di numerosi elementi in questo derby veneto. Il momento del Padova Il Padova, che in classifica si presenta in seconda posizione con 29 punti dopo 14 gare (9 vittorie, 2 pareggi, 3 sconfitte). Negli ultimi 5 impegni di campionato, la formazione allenata da Andrea Mandorlini è stata capace di far suoi 9 punti. Due le sconfitte subite in questo segmento di campionato (Perugia e Feralpisalò), tre invece le vittorie (Matelica, Vis Pesaro e Ravenna). Contro il Ravenna, in particolare, a sono risultate decisive le reti di Della Latta, Hraiech e Santini. Inutile il gol firmato da Fiorani per i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 14 dicembre 2020)in campo questa sera dalle 18.00 all’”Euganeo” per la 15a giornata del campionato di Serie C girone B. Gara importante in chiave promozione per i padroni di casa, con gli ospiti privi di numerosi elementi in questo derby veneto. Il momento delIl, che in classifica si presenta in seconda posizione con 29 punti dopo 14 gare (9 vittorie, 2 pareggi, 3 sconfitte). Negli ultimi 5 impegni di campionato, la formazione allenata da Andrea Mandorlini è stata capace di far suoi 9 punti. Due le sconfitte subite in questo segmento di campionato (Perugia e Feralpisalò), tre invece le vittorie (Matelica, Vis Pesaro e Ravenna). Contro il Ravenna, in particolare, a sono risultate decisive le reti di Della Latta, Hraiech e Santini. Inutile il gol firmato da Fiorani per i ...

