Padel tennis, lo sport del momento (anche in lockdown) (Di lunedì 14 dicembre 2020) (Milano, 14 dicembre 2020) - Milano, 14/12/2020 - La pandemia del Coronavirus ha sconvolto ogni ambito della società, persino la quotidianità delle persone. Attività come mangiare fuori, passare una giornata a fare shopping e praticare sport, sono state limitate al fine di garantire la sicurezza di tutti. Molta gente ha risentito della mancanza di queste attività, soprattutto l'ultima: l'impossibilità di praticare sport o fare ginnastica in palestra, a contatto con altre persone, non ha giovato moltissimo a coloro che sono atletici o che amano allenarsi fuori casa. Tuttavia, c'è un tipo di sport che non è stato vietato e che, con le giuste precauzioni, può essere praticato in tutta libertà: è il Padel (o paddletennis). Il Padel tennis è un tipo di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) (Milano, 14 dicembre 2020) - Milano, 14/12/2020 - La pandemia del Coronavirus ha sconvolto ogni ambito della società, persino la quotidianità delle persone. Attività come mangiare fuori, passare una giornata a fare shopping e praticare, sono state limitate al fine di garantire la sicurezza di tutti. Molta gente ha risentito della mancanza di queste attività, soprattutto l'ultima: l'impossibilità di praticareo fare ginnastica in palestra, a contatto con altre persone, non ha giovato moltissimo a coloro che sono atletici o che amano allenarsi fuori casa. Tuttavia, c'è un tipo diche non è stato vietato e che, con le giuste precauzioni, può essere praticato in tutta libertà: è il(o paddle). Ilè un tipo di ...

Mauri35997530 : @federtennis @MINI_Italia @head_tennis @lottosport @creditosportivo Il padel in Italia è quello sport dove tanti gi… - GNirdaci : RT @federtennis: ?? Prima #padel, poi un dritto devastante! ?? Matteo #Berrettini #stayFIT #tennis (?? Instagram) - federtennis : In diretta la finale del Master conclusivo del Circuito Slam #Padel by @MINI_Italia: si sfidano per il titolo masch… - VanillaSkippy : RT @federtennis: ?? Prima #padel, poi un dritto devastante! ?? Matteo #Berrettini #stayFIT #tennis (?? Instagram) - federtennis : ?? Prima #padel, poi un dritto devastante! ?? Matteo #Berrettini #stayFIT #tennis (?? Instagram) -