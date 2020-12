Otto e Mezzo, speciale Obama: intervista, ospiti e streaming (Di lunedì 14 dicembre 2020) Questa sera, 14 dicembre 2020, su La7 alle ore 21,15 va in onda Otto e Mezzo: speciale Obama, il programma di Lilli Gruber guarderà all’America. Nel giorno in cui i grandi elettori formalizzano l’elezione di Joe Biden a nuovo Presidente Usa, La7 guarderà all’area democratica statunitense con la messa in onda de “La sinistra dopo Obama“. Un omaggio vero e proprio all’ex presidente USA. Ma quali saranno gli ospiti di Lilli Gruber per la speciale serata? Di seguito tutte le anticipazioni nel dettaglio. Anticipazioni All’interno della puntata sarà trasmessa l’intervista di CBS News a Barack Obama, realizzata dal giornalista di 60 minutes Scott Pelley in occasione della recente pubblicazione dell’autobiografia dell’ex presidente americano. ... Leggi su tpi (Di lunedì 14 dicembre 2020) Questa sera, 14 dicembre 2020, su La7 alle ore 21,15 va in onda, il programma di Lilli Gruber guarderà all’America. Nel giorno in cui i grandi elettori formalizzano l’elezione di Joe Biden a nuovo Presidente Usa, La7 guarderà all’area democratica statunitense con la messa in onda de “La sinistra dopo“. Un omaggio vero e proprio all’ex presidente USA. Ma quali saranno glidi Lilli Gruber per laserata? Di seguito tutte le anticipazioni nel dettaglio. Anticipazioni All’interno della puntata sarà trasmessa l’di CBS News a Barack, realizzata dal giornalista di 60 minutes Scott Pelley in occasione della recente pubblicazione dell’autobiografia dell’ex presidente americano. ...

