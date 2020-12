Ottavi Champions League: Porto-Juve, Lazio-Bayern e Atalanta-Real (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il Porto l’avversaria della Juventus negli Ottavi di Champions League secondo il sorteggio effettuato oggi. La Lazio affronterà il Bayern Monaco. L’Atalanta se la vedrà con il Real Madrid. Gli accoppiamenti: Borussia Moenchengladbach – Manchester City; Lazio – Bayern Monaco; Atletico Madrid – Chelsea; Lipsia – Liverpool; Porto – Juventus; Siviglia – Borussia Dortmund; Paris Saint Germain – Barcellona; Atalanta – Real Madrid. Funweek. Leggi su funweek (Di lunedì 14 dicembre 2020) Ill’avversaria dellantus neglidisecondo il sorteggio effettuato oggi. Laaffronterà ilMonaco. L’se la vedrà con il Real Madrid. Gli accoppiamenti: Borussia Moenchengladbach – Manchester City;Monaco; Atletico Madrid – Chelsea; Lipsia – Liverpool;ntus; Siviglia – Borussia Dortmund; Paris Saint Germain – Barcellona;– Real Madrid. Funweek.

