Ottavi Champions: Juventus, ecco i pericoli del Porto (Di lunedì 14 dicembre 2020) Sorteggio Ottavi di finale Champions League, la Juventus pesca il Porto e sorride, ma attenzione perché i secondi nel gruppo del City non sono da sottovalutare Nessuno avrà storto il naso, in casa Juventus, quando è uscito l'accoppiamento con il Porto per gli Ottavi di Champions League. La squadra di Pirlo era testa di serie Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

