Ospedali San Carlo e San Paolo di Milano, i lavoratori scioperano e provano a portare la richiesta di dimissioni contro il direttore: il video (Di lunedì 14 dicembre 2020) “Né eroi, né bugiardi”. E poi un bus trascinato dai camici che sopportano il “peso” di una dirigenza aziendale insensibile alle richieste degli operatori di tutelare il loro lavoro e i pazienti. Oggi agli Ospedali Santi Paolo e Carlo di Milano si è materializzato così, dopo vari flashmob, lo sciopero e il presidio dei lavoratori indetti dai sindacati di base Usi, Usb e NursingUp. L’iniziativa è stata assunta dopo i fatti di novembre, quando il pronto soccorso era esploso per il numero di accessi spropositato della seconda ondata e 50 medici, dopo i tentativi della loro primaria poi rimossa, erano arrivati a scrivere una durissima lettera alla direzione lamentando di dover fare scelte di cura inaccettabili a causa della carenza di organico. I manifestanti sono entrati al San Carlo e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) “Né eroi, né bugiardi”. E poi un bus trascinato dai camici che sopportano il “peso” di una dirigenza aziendale insensibile alle richieste degli operatori di tutelare il loro lavoro e i pazienti. Oggi agliSantidisi è materializzato così, dopo vari flashmob, lo sciopero e il presidio deiindetti dai sindacati di base Usi, Usb e NursingUp. L’iniziativa è stata assunta dopo i fatti di novembre, quando il pronto soccorso era esploso per il numero di accessi spropositato della seconda ondata e 50 medici, dopo i tentativi della loro primaria poi rimossa, erano arrivati a scrivere una durissima lettera alla direzione lamentando di dover fare scelte di cura inaccettabili a causa della carenza di organico. I manifestanti sono entrati al Sane ...

BisonSabrina : «Ospedali al collasso, cosa succede in Veneto?». La rabbia dei medici - robba07 : Perché la Germania ha vietato la vendita di fuochi di artificio? Gli ospedali non sarebbero in grado di trattare i… - MontinDavide : L'Arena: «Ospedali al collasso, cosa succede in Veneto?». La rabbia dei medici. - vedonudo : L'Arena: «Ospedali al collasso, cosa succede in Veneto?». La rabbia dei medici. - archvangelista : «Ospedali al collasso, cosa succede in Veneto?». La rabbia dei medici -