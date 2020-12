Oroscopo 14 dicembre 2020 | grandi cambiamenti per Cancro e Bilancia

Leggi su kontrokultura

(Di lunedì 14 dicembre 2020) L’del 14annuncia aie aidi prepararsi, in quanto sta per iniziare un periodo pieno di novità eimportanti. Anche gli Acquario andranno verso dei miglioramenti, mentre gli ariete devono prendere delle decisioni.da Ariete a Vergine Ariete. Oggi siete particolarmente sicuri di voi e decisi sul vostro futuro. Approfittatene per prendere le decisioni importanti e per risolvere delle questioni in sospeso. In amore non è più tempo di indugiare. Se siete stanchi di una relazione, è giunto il momento di parlare chiaramente. Toro. L’del 14denota una giornata all’insegna dei dubbi. In questo periodo metterete in discussione molte sfere della vostra vita. In campo lavorativo, però, ...