Oppini replica a Platinette che “giudica” Zorzi | “Ha avuto la pietà dopo l’abbordo…” VIDEO

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Francescoospite di Live, ha affrontato le cinque sfere (inizialmente) in maniera egregia. Del resto, se hai di fronte a te una persona intelligente, dovresti metterla nella posizione di “giocare” ad armi pari ed invece… vincere facile per Francy è stato un gioco da ragazzi nel corso delle prime battute, chiedendo scusa a Franceska... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Il dibattito in studio da Barbara D'Urso si apre con padre e figlio, Franco e Francesco Oppini, ex concorrente del Grande Fratello Vip ...Francesco Oppini affronta le cinque sfere di Live-Non è la d’Urso e in una di esse è presente Franceska Pepe che ha alcuni conti in sospeso con il figlio di Alba Parietti. L'influencer critica alcune ...