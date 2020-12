Omicidio Raciti | Speziale fuori dal carcere dopo otto anni di detenzione

Leggi su mediagol

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Antoninotorna in libertàdi.L'ultrà del Catania era stato condannato per l'preterintenzionale dell'ispettore capo della polizia Filippo, morto il 2 febbraio 2007 durante gli scontri fra tifosi in occasione del derby contro il Palermo. Negli ultimi mesi, aveva sperato di poter lasciare prima il: il legale Lipera, infatti, aveva chiesto al magistrato di considerare la buona condotta dell'uomo, che a suo dire non è un soggetto socialmente pericoloso e pronto per un concreto percorso di reinserimento sociale, e di tenere a mente anche e soprattutto le condizioni di salute dello stesso, notevolemente peggiorate negli ultimi, avvocato ...