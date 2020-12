Ogni maledetto lunedì – Aggiornamento sul Torino | ha perso anche questa settimana

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Salve amici fan del 4-2-4 alla Giampiero Ventura. Grande giorno quello discorso: Balotelli firma per il Monza e giocherà con Boateng. Il Boa e SuperMario, se fosse il 2013 sarebbe una notiziona. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CALCIATORIBRUTTI (@calciatoribrutti) Balo cede così alla corte del signor dottor avvocato capocantiere Adriano Galliani, che essendo in là con l’età non ha propriamente dimestichezza con i cellulari di ultima generazione. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CALCIATORIBRUTTI (@calciatoribrutti) Martedì ultimo primo giorno di Europa: la Lazio passa col defibrillatore dopo la traversa degli ultimi minuti del Brugge e la Juve batte 0-3 un fiacco Crotone all’Ezio Scida e passa prima nel girone. Cosa? Era il Barcellona? Mah. ...