Oggi è un altro giorno, Elisa Isoardi si racconta: “mia mamma ha sempre creduto in me” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Nell’ultima puntata andata in onda Oggi, lunedì quattordici dicembre, di ‘Oggi è un altro giorno’ è stata ospite la ex compagna di Matteo Salvini Elisa Isoardi. Nel salotto pomeridiano di Rai Uno condotto da Serena Bortone, la modella piemontese si è raccontata insieme alla mamma Irma. Le due, infatti, si sono lasciate andare a teneri e dolci ricordi del passato. Da quanto è emerso da questa intervista, mamma e figlia, sembrano essere unite da un forte legame. In merito a ciò, proprio la conduttrice televisiva ha iniziato a svelare ai microfoni di ‘Oggi è un altro giorno’ alcuni aneddoti sul rapporto che loro due hanno. La Isoardi definisce la propria ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 14 dicembre 2020) Nell’ultima puntata andata in onda, lunedì quattordici dicembre, di ‘è un’ è stata ospite la ex compagna di Matteo Salvini. Nel salotto pomeridiano di Rai Uno condotto da Serena Bortone, la modella piemontese si èta insieme allaIrma. Le due, infatti, si sono lasciate andare a teneri e dolci ricordi del passato. Da quanto è emerso da questa intervista,e figlia, sembrano essere unite da un forte legame. In merito a ciò, proprio la conduttrice televisiva ha iniziato a svelare ai microfoni di ‘è un’ alcuni aneddoti sul rapporto che loro due hanno. Ladefinisce la propria ...

