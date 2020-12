Offerte Gamestop del 14 dicembre, gli sconti in scadenza nella giornata odierna (Di lunedì 14 dicembre 2020) Non passa giorno senza che nuove Offerte Gamestop arrivino a stuzzicare le voglie dei videogiocatori. Una prassi ormai consolidata da anni quella del rivenditore, che accompagna la marcia d’avvicinamento al Natale con il proprio personalissimo Calendario dell’Avvento. La carrellata di sconti arriva quindi in soccorso di tutti quei videogiocatori che vogliono regalarsi una coccola in vista delle feste. O che hanno da recuperare piccole o grandi perle del recente passato, e vogliono provare a farlo con un’attenzione particolare al portafogli. Tanti i videogiochi inclusi tra le Offerte Gamestop durante gli ultimi giorni, e molti altri quelli che diventeranno protagonisti nell’immediato futuro. E la giornata odierna non lascia di certo a desiderare per quantità e ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 14 dicembre 2020) Non passa giorno senza che nuovearrivino a stuzzicare le voglie dei videogiocatori. Una prassi ormai consolidata da anni quella del rivenditore, che accompagna la marcia d’avvicinamento al Natale con il proprio personalissimo Calendario dell’Avvento. La carrellata diarriva quindi in soccorso di tutti quei videogiocatori che vogliono regalarsi una coccola in vista delle feste. O che hanno da recuperare piccole o grandi perle del recente passato, e vogliono provare a farlo con un’attenzione particolare al portafogli. Tanti i videogiochi inclusi tra ledurante gli ultimi giorni, e molti altri quelli che diventeranno protagonisti nell’immediato futuro. E lanon lascia di certo a desiderare per quantità e ...

