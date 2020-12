O è leggera e ironica | o non è | la lezione libertaria dell' Isola delle Rose

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Sarà per quei fusti in acciaio immaginati senz’anima per essere trasportati lievi come sciatori d’acqua, e di acqua di mare riempiti una volta lasciati ruotare al largo. Sarà per via di quell’accento bolognese, bonario e rotondo esportato nella trasognante estate romagnola, sarà per viaa colonna sonora naive e post boom di fine ‘60, sarà per la luce riprodotta, da cartolina immediata di quegli anni. Sarà per i caratteri scelti e il tono generale, ma non c’è dubbio che la produzione Netflix-Rovere-Sibilia (con consulenza di Walter Veltroni), “L’incredibile storia de l’”, non manchi di una certa dose di leggerezza, qualità spesso assente in incredibili storie simili dove l’aspirazione alla libertà assoluta finisce per sbattere contro le regole ferreea realtà. Contro l’insieme ...