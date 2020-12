Nuovo lockdown: stretta alle regole anti-assembramento in arrivo per Natale (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tutta Italia si prepara a diventare zona arancione o addirittura zona rossa in vista del Natale e del Capodanno? Il governo disposto ad aprire sugli spostamenti tra comuni entro un certo chilometraggio ma continua a crescere la preoccupazione per gli assembramenti tanto che sembra ormai certa l’imposizione di un Nuovo lockdown anche se solo per alcuni giorni. Segui Termometro Politico su Google News Nuovo lockdown per Natale e Capodanno? Sarebbero stati gli assembramenti lungo le vie dello shopping viste negli ultimi giorni a portare il governo verso la valutazione di una stretta alle regole in vista delle festività. L’esecutivo starebbe lavorando a un Nuovo lockdown non limitato ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tutta Italia si prepara a diventare zona arancione o addirittura zona rossa in vista dele del Capodanno? Il governo disposto ad aprire sugli spostamenti tra comuni entro un certo chilometraggio ma continua a crescere la preoccupazione per gli assembramenti tanto che sembra ormai certa l’imposizione di unanche se solo per alcuni giorni. Segui Termometro Politico su Google Newspere Capodanno? Sarebbero stati gli assembramenti lungo le vie dello shopping viste negli ultimi giorni a portare il governo verso la valutazione di unain vista delle festività. L’esecutivo starebbe lavorando a unnon limitato ...

fattoquotidiano : La Germania sia avvia verso un nuovo lockdown duro per Natale [di Uski Audino] - zazoomblog : Nuovo lockdown: stretta alle regole anti-assembramento in arrivo per Natale - #Nuovo #lockdown: #stretta #regole - GiovanniToti : Trovo surreale l’idea di un nuovo lockdown per #Natale, preannunciato dal Governo quasi con piacere penitenziale. E… - LuigiPa70 : RT @LuisaBigslave: @AndreaZalone Hai ragione. Mentre da noi si apre quasi tutto, in Germania si chiude quasi tutto dal 16 dicembre al 10 g… - radiolaquila1 : 'Lockdown - Storie di Comunità': da oggi in onda un nuovo programma radiofonico su Radio L'Aquila 1 L'A... -