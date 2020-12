Nuovi attacchi contro il petrolio saudita Cosa è successo nel Mar Rosso

Leggi su formiche

(Di lunedì 14 dicembre 2020) La “BW Rhine“, una nave cisterna battente bandiera di Singapore che trasportava benzina, ha subito a un’esplosione lunedì scorso dopo essere stata colpita da “un oggetto esterno” mentre si trovava a largo di Jeddah. Questo secondo quanto comunicato da Haifna, la compagnia di navi cisterna del gruppo BW che possiede e gestisce la nave. Una fonte del ministero dell’Energiacitata dall’agenzia governativaSpa ha invece sostenuto che la nave è stata colpita da un’imbarcazione-bomba, in quello che è stato un “attentato terroristico”. Associated Press attraverso una propria fonte di Haifna scrive che l’imbarcazione è stata colpita mentre stava caricando e questo “ha causato un’esplosione e conseguente incendio a bordo” – non ci sono stati feriti. Al momento dell’incidente, o dell’attentato per dirla come Riad, la nave trasportava più di ...