Nuove | probabili restrizioni a Natale Cosa succederà?

Leggi su quotidianpost

(Di lunedì 14 dicembre 2020) A seguito delle folle di persone che hanno riempito le strade delle città, forse perché non coscienti del fatto che “non si trattava di un liberi tutti“, come ha detto il Ministro Francesco Boccia, il presidente Conte si sarebbe ora messo a lavoro per studiareche entreranno in vigore nei prossimi giorni o probabilmente a ridosso del. Tra le varieche potrebbero entrare in vigore, vi potrebbero essere chiusure mirate, coprifuoco anticipato,orarie ancora più ferree per bar e ristoranti. Inoltre non sono esclusi controlli più rigidi sugli assembramenti e gli spostamenti. Ipotizzata una possibile collocazione dell’Italia in zona rossa o arancione. Come precisato dal ministro Boccia, al momento è necessario evitare il più possibile che la gente si ...