Nuove misure Natale e Capodanno: l’esempio della Merkel incoraggia il governo ad intervenire (Di lunedì 14 dicembre 2020) Non c’è nulla da fare, dobbiamo fare i conti con un governo estremamente ‘pauroso’. Chissà, forse il terrore di perdere un illusorio consenso, a fronte di una maggioranza in continuo disaccordo, fatto è che quando ci sono da prendere decisione dure e ferme scoppia il caos. Se lo scorso anno – vista la novità rappresentata dal coronavirus – le responsabilità furono facilmente ‘scaricate’ sul Cts, con le chiavi del Paese in mano ai virologi, oggi che dovrebbe essere padrone della situazione l’esecutivo continua invece a tergiversare. Dalle decantate rigidità per le festività, ai ‘ripensamenti’ sugli spostamenti Così, prima il Dpcm con le misure restrittive per le feste, poi le ‘zone colorate’, come abbiamo visto, arginate in un batter d’occhio dai governatori delle regioni economicamente più virtuose, quindi lo stesso Conte che ha ... Leggi su italiasera (Di lunedì 14 dicembre 2020) Non c’è nulla da fare, dobbiamo fare i conti con unestremamente ‘pauroso’. Chissà, forse il terrore di perdere un illusorio consenso, a fronte di una maggioranza in continuo disaccordo, fatto è che quando ci sono da prendere decisione dure e ferme scoppia il caos. Se lo scorso anno – vista la novità rappresentata dal coronavirus – le responsabilità furono facilmente ‘scaricate’ sul Cts, con le chiavi del Paese in mano ai virologi, oggi che dovrebbe essere padronesituazione l’esecutivo continua invece a tergiversare. Dalle decantate rigidità per le festività, ai ‘ripensamenti’ sugli spostamenti Così, prima il Dpcm con lerestrittive per le feste, poi le ‘zone colorate’, come abbiamo visto, arginate in un batter d’occhio dai governatori delle regioni economicamente più virtuose, quindi lo stesso Conte che ha ...

