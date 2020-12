Nuove misure anti – Covid a Natale, Speranza: “Mia opinione è chiara, servono a evitare terza ondata” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“In questi minuti il Cts si sta riunendo per poter valutare la situazione epidemiologica ed eventuali Nuove misure per Natale”. Queste le parole del ministro della Salute Roberto Speranza, appena intervenuto al Tg3 e riportate dall’agenzia adnkronos. “La mia opinione – ha aggiunto Speranza – è chiara: le Nuove misure ci possono aiutare soprattutto nelle settimane delle vacanze di Natale ad evitare una terza ondata”. “Noi stiamo ragionando sulle due settimane delle vacanze di Natale: quello è il periodo più complicato, in cui il tasso di spostamenti e relazioni si alza di molto, e dovremo stare più ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“In questi minuti il Cts si sta riunendo per poter valutare la situazione epidemiologica ed eventualiper”. Queste le parole del ministro della Salute Roberto, appena intervenuto al Tg3 e riportate dall’agenzia adnkronos. “La mia– ha aggiunto– è: leci possono aiutare soprattutto nelle settimane delle vacanze diaduna. “Noi stiamo ragionando sulle due settimane delle vacanze di: quello è il periodo più complicato, in cui il tasso di spostamenti e relazioni si alza di molto, e dovremo stare più ...

