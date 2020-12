Nuova fumata nera per la Cannabis light | bloccato per ora l’emendamento alla manovra Magi di +Europa | «Pronto a ripresentarlo»

Leggi su open.online

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Ancora una volta, una legge per regolamentare il settore dellain Italia si arena nelle stanze del Parlamento italiano. Oggi, 14 dicembre, è stata la commissione BilancioCamera ad accantonare la discussione sullegge di Bilancio presentato da Riccardo. Il testo del deputato di, intitolato Misure a sostegno della filiera della canapa, aveva fatto insorgere le opposizioni: «Un vero e proprio blitz ideologico – l’ha definito Andrea Mandelli, il capogruppo di Forza Italia in commissione Bilancio -. L’accantonamento non basta: la proposta va respinta al mittente». Una dichiarazione che fa il paio con quella di Mariastella Gelmini, che ha parlato di «pericolosa deriva». Fratelli d’Italia, in una nota, ha definito ...