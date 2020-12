Nuoto, Campionati Italiani Invernali 2020: programma, orari e tv. Calendario e date (Di lunedì 14 dicembre 2020) 409 atleti in gara, 201 uomini e 209 donne, 112 club iscritti: sono alcuni dei numeri dell’edizione 2020 degli Assoluti Invernali di Nuoto, che andranno in scena nella vasca di Riccione dal 17 al 19 dicembre 2020. Campionati Italiani importanti perché avranno una valenza rilevante, ovvero la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo nel 2021. La pandemia, come si può ben intuire, ha stravolto tutta la programmazione e ciò significa che i protagonisti della piscina azzurra potranno staccare il biglietto in questa manifestazione, oppure negli Assoluti primaverili in programma nel mese di marzo. Le assenza saranno rilevanti: Fabio Scozzoli, Margherita Panziera, Gabriele Detti, Marco De Tullio e Simona Quadarella. Per Panziera, Detti, De Tullio e Quadarella ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 dicembre 2020) 409 atleti in gara, 201 uomini e 209 donne, 112 club iscritti: sono alcuni dei numeri dell’edizionedegli Assolutidi, che andranno in scena nella vasca di Riccione dal 17 al 19 dicembreimportanti perché avranno una valenza rilevante, ovvero la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo nel 2021. La pandemia, come si può ben intuire, ha stravolto tutta lazione e ciò significa che i protagonisti della piscina azzurra potranno staccare il biglietto in questa manifestazione, oppure negli Assoluti primaverili innel mese di marzo. Le assenza saranno rilevanti: Fabio Scozzoli, Margherita Panziera, Gabriele Detti, Marco De Tullio e Simona Quadarella. Per Panziera, Detti, De Tullio e Quadarella ...

