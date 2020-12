Nunzia De Girolamo choc a “Non è l’Arena”: «Ho pensato al suicidio. Mi ha salvata mia figlia» (Di lunedì 14 dicembre 2020) Dopo sette anni Nunzia De Girolamo, ex politica italiana, nonché ministro all’Agricoltura, moglie di Francesco Boccia, è stata assolta dalle accuse di associazione a delinquere, concussione e utilità per ottenere voti elettorali perché “il fatto non sussiste”. La 44enne era stata accusata di aver pilotato appalti e consulenze esterne alla Asl di Benevento. I giudici hanno stabilito che i capi di imputazione a suo carico erano privi di ogni fondamento. Ospite a “Non è l’Arena” la De Girolamo, che da qualche settimana si è buttata alle spalle anche l’esperienza traumatica del Coronavirus, ha voluto parlare dei suoi problemi giudiziari. Un momento di grande commozione. leggi anche l’articolo —> Maria De Filippi e la malattia che la tormenta: «Non è stata una passeggiata…» Nunzia De ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 14 dicembre 2020) Dopo sette anniDe, ex politica italiana, nonché ministro all’Agricoltura, moglie di Francesco Boccia, è stata assolta dalle accuse di associazione a delinquere, concussione e utilità per ottenere voti elettorali perché “il fatto non sussiste”. La 44enne era stata accusata di aver pilotato appalti e consulenze esterne alla Asl di Benevento. I giudici hanno stabilito che i capi di imputazione a suo carico erano privi di ogni fondamento. Ospite ala De, che da qualche settimana si è buttata alle spalle anche l’esperienza traumatica del Coronavirus, ha voluto parlare dei suoi problemi giudiziari. Un momento di grande commozione. leggi anche l’articolo —> Maria De Filippi e la malattia che la tormenta: «Non è stata una passeggiata…»De ...

