Nostradamus | l’origine di un influente profeta astrologo

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 14 dicembre 2020)è considerato uno tra i più famosi e importanti scrittori di profezie della storia. È famoso principalmente per il suo libro Le Profezie, che consiste di quartine in rima, raccolte in gruppi di cento, nel libro Centuries et prophéties. Numerosi sostenitori delle profezie ne attribuiscono la capacità di aver predetto un incredibile numero di eventi nella storia del mondo. Tra cui