"Non sono qui per questo". Cristiano Malgioglio durissimo: dietrofront clamoroso al GF Vip (Di lunedì 14 dicembre 2020) Appena entrato nella casa del Grande Fratello, Cristiano Malgioglio ha cercato di sapere qualcosa di più della storia tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci. Parlando con Malgioglio, l'ex velino ha confidato di essere stato attratto dalla conduttrice sin dal primo momento anche perché ha sempre avuto attrazione per donne più grandi di lui. Era anche consapevole del fatto che fosse single e quindi ha tentato in tutti i modi di conquistare il suo cuore. Malgioglio ha riferito di aver seguito passo dopo passo le loro vicende e si è quindi fatto un'opinione ben definita. L'artista ha infatti affermato senza giri di parole: "Penso che ti abbia preso in giro". Pretelli però ha reagito male dinanzi a queste affermazioni e ha iniziato a difendere la conduttrice televisiva. Ha allo stesso tempo ammesso che poteva ...

