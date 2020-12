«Non sono persone ma animali», il dolore del figlio di Paolo Rossi dopo il furto (Di lunedì 14 dicembre 2020) «Devono vergognarsi, sono persone senz’anima» Questo il grido di rabbia e dolore di Alessandro Rossi, il figlio di Pablito che ha commentato a La Stampa il furto subito nella casa di Bucine proprio durante i funerali del campione del Mondo. I ladri si sono introdotti in casa da una finestra al piano terra, non hanno portato via i cimeli di Paolo, ma un orologio a cui era molto legato «È una brutta sensazione da provare e ripeto, queste non sono persone ma animali». Riuniti insieme dopo la cremazione di Paolo Rossi, Alessandro con la vedova Federica e le bambine Sofia e Maria Vittoria, sanno di poter contare sull’affetto di amici e di quanti non ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 14 dicembre 2020) «Devono vergognarsi,senz’anima» Questo il grido di rabbia edi Alessandro, ildi Pablito che ha commentato a La Stampa ilsubito nella casa di Bucine proprio durante i funerali del campione del Mondo. I ladri siintrodotti in casa da una finestra al piano terra, non hanno portato via i cimeli di, ma un orologio a cui era molto legato «È una brutta sensazione da provare e ripeto, queste nonma». Riuniti insiemela cremazione di, Alessandro con la vedova Federica e le bambine Sofia e Maria Vittoria, sanno di poter contare sull’affetto di amici e di quanti non ...

