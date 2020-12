“Non solo il Covid”. Matteo Bassetti, l’allarme sull’altra malattia ‘di massa’ che potrebbe investire l’Italia (Di lunedì 14 dicembre 2020) Non solo Covid. Per Matteo Bassetti, docente Ordinario di Malattie Infettive presso l’Università di Genova, l’attenzione della collettività dovrebbe porsi anche su altre urgenze sanitarie. Nonostante il Covid rappresenti sicuramente l’emergenza principale che la sanità è chiamata ad affrontare, l’esperto ha creato un focus anche su alcune situazioni da non sottovalutare per la salute. È accaduto proprio attraverso il canale social di Facebook, dove il docente Bassetti ha deciso di affrontare altri argomenti prioritari in relazione alla salute dei cittadini. Queste le parole dell’infettivologo: “Le infezioni vanno guardate con molta attenzione, non hanno un solo volto e non dobbiamo farci ingannare. C’è un motivo se si parla della nostra epoca come l’epoca dei microbi”.



. Infatti secondo ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 14 dicembre 2020) NonCovid. Per, docente Ordinario di Malattie Infettive presso l’Università di Genova, l’attenzione della collettività dovrebbe porsi anche su altre urgenze sanitarie. Nonostante il Covid rappresenti sicuramente l’emergenza principale che la sanità è chiamata ad affrontare, l’esperto ha creato un focus anche su alcune situazioni da non sottovalutare per la salute. È accaduto proprio attraverso il canale social di Facebook, dove il docenteha deciso di affrontare altri argomenti prioritari in relazione alla salute dei cittadini. Queste le parole dell’infettivologo: “Le infezioni vanno guardate con molta attenzione, non hanno unvolto e non dobbiamo farci ingannare. C’è un motivo se si parla della nostra epoca come l’epoca dei microbi”.. Infatti secondo ...

borghi_claudio : Raramente mi è capitato di vedere un'implosione totale, politica ma soprattutto morale come il M5S in questi giorni… - SirDistruggere : Nei gruppi dei baciarosari xenofobi spopolano i post patetici 'ti accolgo Gesù amen', ma questi non hanno la minima… - lauraboldrini : Sfidano repressione, arresti, violenza, freddo. Anche oggi, come ogni domenica degli ultimi quattro mesi, migliai… - brknwhiskyglass : volevo solo dire, per ragioni molto specifiche che tuttavia non posso specificare: se L4ur0 non esistesse bisognerebbe inventarlo :') - svnflowerlou : @lwtawalls E non si perdono solo te ?? -