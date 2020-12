Non si ferma all’alt dei carabinieri e prova ad investirli, pregiudicato inseguito per 40 km e arrestato (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiContursi Terme – È stato arrestato dai carabinieri di Contursi Terme agli ordini del capitano Emanuele Tanzilli, dopo aver forzato un posto di blocco, tentando di investire i militari e schiantandosi con l’auto contro la gazzella al termine di un inseguimento durato oltre 10 minuti per circa quaranta chilometri, Donato Caggiano, un pregiudicato di 48 anni, residente nel potentino e fermato ieri allo svincolo autostradale di Battipaglia. L’episodio è avvenuto ieri mattina quando, poco dopo le 11, al 48enne, già sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di Savoia di Lucania, che era alla guida della sua macchina, una Lancia Lbibra, viene intimato l’alt dai carabinieri di Contursi Terme in un posto di blocco in località Tufaro, a pochi metri dallo svincolo stradale della ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiContursi Terme – È statodaidi Contursi Terme agli ordini del capitano Emanuele Tanzilli, dopo aver forzato un posto di blocco, tentando di investire i militari e schiantandosi con l’auto contro la gazzella al termine di un inseguimento durato oltre 10 minuti per circa quaranta chilometri, Donato Caggiano, undi 48 anni, residente nel potentino eto ieri allo svincolo autostradale di Battipaglia. L’episodio è avvenuto ieri mattina quando, poco dopo le 11, al 48enne, già sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di Savoia di Lucania, che era alla guida della sua macchina, una Lancia Lbibra, viene intimato l’alt daidi Contursi Terme in un posto di blocco in località Tufaro, a pochi metri dallo svincolo stradale della ...

