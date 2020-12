“Non può averlo fatto…”. Guenda contro con mamma Maria Teresa Ruta. Volano parole grosse: interviene anche Amedeo Goria (Di lunedì 14 dicembre 2020) Madre e figlia nella stessa casa, tanti confronti, faccia a faccia, riavvicinamenti. Il Grande Fratello Vip quest’anno ha vissuto gli alti e bassi del rapporto tra Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, che forse non hanno conquistato i telespettatori, ma sicuramente non li hanno fatto annoiare. Soprattutto perché all’interno della famiglia i rapporti sono stati spesso burrascosi e irrisolti, così sul grande schermo sono andate in onda le conseguenze. Per non parlare della figura di Amedeo Goria che con le sue dichiarazioni non ha fatto altro che alimentare polemiche e ripicche, dissapori e contrasti. Ora Guenda è fuori, ma i botta e risposta continuano, come e più di prima. L’ultima uscita della Ruta ha avuto l’effetto di coalizzare figlia ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 14 dicembre 2020) Madre e figlia nella stessa casa, tanti confronti, faccia a faccia, riavvicinamenti. Il Grande Fratello Vip quest’anno ha vissuto gli alti e bassi del rapporto tra, che forse non hanno conquistato i telespettatori, ma sicuramente non li hanno fatto annoiare. Soprattutto perché all’interno della famiglia i rapporti sono stati spesso burrascosi e irrisolti, così sul grande schermo sono andate in onda le conseguenze. Per non parlare della figura diche con le sue dichiarazioni non ha fatto altro che alimentare polemiche e ripicche, dissapori e contrasti. Oraè fuori, ma i botta e risposta continuano, come e più di prima. L’ultima uscita dellaha avuto l’effetto di coalizzare figlia ...

borghi_claudio : Sento molti che dicono: 'no, questo Natale niente regali, c'è così tanta gente povera...' Allora, OK se VOI siete p… - chetempochefa : «Voglio dire ai giovani, ai ragazzi, che uno qualsiasi, uno normale, può farcela. Non ero un fenomeno atletico, non… - CottarelliCPI : C'è troppa ostinazione da entrambe le parti della discussione sulla struttura 'piramidale' per la governance del Re… - gabriele_picchi : @marcodimaio Scusi può darmi una fonte autorevole (sottolineo autorevole) da cui desumere che il down di Google si… - softgra : *Io che dico che il cappotto che Indossava oggi crush era carino* La mia compagna:'MA LA SMETTI?' Io non posso fa… -