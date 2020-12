“Non lo accetto”. Loredana Lecciso, dopo anni insieme a Al Bano si scopre la verità nascosta: quell’ombra di Romina Power… (Di lunedì 14 dicembre 2020) C’è una cosa che Loredana Lecciso non ha mai accettato fino in fondo. Qualcosa che l’ha fatta sempre soffrire nonostante l’amore di Al Bano e le figlie che riempiono la sua vita con Jasmine, ormai adolescente, che tenta di seguire le orme di papà. Proprio Jasmine, che in queste settimane sta tenendo incollati i telespettatori di The Voice senior, è stata al centro nei giorni scorsi di una confessione di Loredana Lecciso. ra a ‘Grand Hotel’ le affermazioni della madre, che puntano l’attenzione su una tragedia che avrebbe potuto consumarsi. Parlando dell’adorata figlia, ha innanzitutto ammesso: “Da piccola era dolce, ricordo che dormiva con me, poggiando la testa sul mio petto. Presto andrà a studiare a Milano. Andrà a vivere lì, insieme a Brigitta”. Sulla sua gravidanza, la ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 14 dicembre 2020) C’è una cosa chenon ha mai accettato fino in fondo. Qualcosa che l’ha fatta sempre soffrire nonostante l’amore di Ale le figlie che riempiono la sua vita con Jasmine, ormai adolescente, che tenta di seguire le orme di papà. Proprio Jasmine, che in queste settimane sta tenendo incollati i telespettatori di The Voice senior, è stata al centro nei giorni scorsi di una confessione di. ra a ‘Grand Hotel’ le affermazioni della madre, che puntano l’attenzione su una tragedia che avrebbe potuto consumarsi. Parlando dell’adorata figlia, ha innanzitutto ammesso: “Da piccola era dolce, ricordo che dormiva con me, poggiando la testa sul mio petto. Presto andrà a studiare a Milano. Andrà a vivere lì,a Brigitta”. Sulla sua gravidanza, la ...

SoleeLuna1967 : @TheFirst0110 @RCatuso Meglio lontani dall'???? vivere con poco,che diventare barboni e se gli va bene,vanno a dormir… - acciodiangelo : RT @acciodiangelo: ah altra info luke ha scritto bright per alex quando lui dopo il coming out sentiva che tutto sarebbe andato storto nell… - strangewalkers : non 7. io non accetto queste cose - hukassa__ : @michela9194 @aionia_ Molto gentile,ma io non accetto perché non l’ho mai visto quindi sarebbe un po’ inutile?????? - yyxylella : Questo è sul periodo non accetto diversamente -