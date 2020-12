“Non fateci vedere queste scene”. Covid, Italia fuori controllo: le immagini dello sdegno (Di lunedì 14 dicembre 2020) Le immagini dello shopping sfrenato nella giornata di domenica 13 dicembre hanno fatto il giro del web scatenando una pioggia di commenti e polemiche. L’Italia tutta in giallo, con qualche residua zona arancione, è tornata agli assembramenti e sembra che il buon senso e la cautela non basti. Non sono bastati i numeri dei contagi e dei morti da coronavirus per convincere gli Italiani a restare a casa o comunque a non creare assembramenti in giro per le città e le vie dello shopping, che nella giornata di domenica si sono riempite all’inverosimile. Per questo motivo alle sette di sera a Roma non c’è stata altra scelta che chiudere Fontana di Trevi. I vigili hanno isolato la zona affollata e ora si potrebbe procedere all’apertura contingentata per scongiurare la formazione di assembramenti. A poco sono ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 14 dicembre 2020) Leshopping sfrenato nella giornata di domenica 13 dicembre hanno fatto il giro del web scatenando una pioggia di commenti e polemiche. L’tutta in giallo, con qualche residua zona arancione, è tornata agli assembramenti e sembra che il buon senso e la cautela non basti. Non sono bastati i numeri dei contagi e dei morti da coronavirus per convincere glini a restare a casa o comunque a non creare assembramenti in giro per le città e le vieshopping, che nella giornata di domenica si sono riempite all’inverosimile. Per questo motivo alle sette di sera a Roma non c’è stata altra scelta che chiudere Fontana di Trevi. I vigili hanno isolato la zona affollata e ora si potrebbe procedere all’apertura contingentata per scongiurare la formazione di assembramenti. A poco sono ...

