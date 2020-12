No, il Google Meet down non è partito da un paesino della Sardegna (Di lunedì 14 dicembre 2020) Oggi il mondo sembra aver scoperto una verità che tutti conoscevano, ma che forse è sempre stata sottovalutata: siamo dipendenti dei servizi online messi a disposizione da Google. Gmail, Youtube, Drive e tanti altri servizi sono finiti off-line condizionando il lavoro (per non parlare del tempo libero, questione secondaria ma pur sempre importante) di moltissime persone in tutto il mondo. Poi, però, c’è anche chi tenta la trollata: ed ecco che sui social compare l’immagine (ma si tratta di un fotomontaggio fake) di un articolo in cui si sostiene che il Google Meet down sia partito da un piccolo paese della Sardegna. LEGGI ANCHE > Il down di Google Meet paralizza anche la didattica a distanza Ovviamente non è così e ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 14 dicembre 2020) Oggi il mondo sembra aver scoperto una verità che tutti conoscevano, ma che forse è sempre stata sottovalutata: siamo dipendenti dei servizi online messi a disposizione da. Gmail, Youtube, Drive e tanti altri servizi sono finiti off-line condizionando il lavoro (per non parlare del tempo libero, questione secondaria ma pur sempre importante) di moltissime persone in tutto il mondo. Poi, però, c’è anche chi tenta la trollata: ed ecco che sui social compare l’immagine (ma si tratta di un fotomontaggio fake) di un articolo in cui si sostiene che ilsiada un piccolo paese. LEGGI ANCHE > Ildiparalizza anche la didattica a distanza Ovviamente non è così e ...

