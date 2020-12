Nintendo Indie World: nuovo showcase previsto per domani (Di lunedì 14 dicembre 2020) Nintendo ha annunciato uno showcase dell’Indie World per domani. Si tratta di una trasmissione di circa 15 minuti, ecco i dettagli C’è da ammetterlo, il ruolo di Nintendo all’interno degli ultimi Game Awards è stato piuttosto ristretto. La casa di Kyoto si è limitata a mostrare il personaggio di Sephiroth per Super Smash Bros. Ultimate. Al di là di questo graditissimo annuncio le novità sono certamente scarseggiate. Ci sono stati filtri per Instagram ispirati ai brand della storica casa e poco altro a dire la verità, tanto più che Animal Crossing è tristemente rimasto a secco di premi. Si era però annunciato qualcosa in merito ai Nintendo Indie World ed ecco che proprio pochi minuti fa è stato annunciato un nuovo ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 14 dicembre 2020)ha annunciato unodell’per. Si tratta di una trasmissione di circa 15 minuti, ecco i dettagli C’è da ammetterlo, il ruolo diall’interno degli ultimi Game Awards è stato piuttosto ristretto. La casa di Kyoto si è limitata a mostrare il personaggio di Sephiroth per Super Smash Bros. Ultimate. Al di là di questo graditissimo annuncio le novità sono certamente scarseggiate. Ci sono stati filtri per Instagram ispirati ai brand della storica casa e poco altro a dire la verità, tanto più che Animal Crossing è tristemente rimasto a secco di premi. Si era però annunciato qualcosa in merito aied ecco che proprio pochi minuti fa è stato annunciato un...

