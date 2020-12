NieR Reincarnation è stato rinviato | ecco la nuova finestra di lancio

NieR Re[in]carnation è stato rinviato, ecco la nuova finestra di lancio (Di lunedì 14 dicembre 2020) NieR Reincarnation è il nuovo titolo della serie dedicato ai dispositivi mobile: in Giappone il gioco sarebbe dovuto uscire entro la fine di quest'anno. Tuttavia, Square Enix ha recentemente dichiarato che ora la sua uscita è stata rinviata di qualche mese. Ora la finestra di lancio di lancio del gioco è stata programmata per la prima metà del 2021. Il team di sviluppo ha terminato di produrre la maggior parte dei contenuti per la versione di lancio e sta attualmente preparando contenuti aggiuntivi post-lancio concentrandosi sulla stabilizzazione e l'ottimizzazione, in modo che i giocatori possano progredire nel gioco senza intoppi una volta avviato. Una versione inglese globale di NieR Reincarnation per il Nord America e l'Europa è ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 14 dicembre 2020)è il nuovo titolo della serie dedicato ai dispositivi mobile: in Giappone il gioco sarebbe dovuto uscire entro la fine di quest'anno. Tuttavia, Square Enix ha recentemente dichiarato che ora la sua uscita è stata rinviata di qualche mese. Ora ladididel gioco è stata programmata per la prima metà del 2021. Il team di sviluppo ha terminato di produrre la maggior parte dei contenuti per la versione die sta attualmente preparando contenuti aggiuntivi post-concentrandosi sulla stabilizzazione e l'ottimizzazione, in modo che i giocatori possano progredire nel gioco senza intoppi una volta avviato. Una versione inglese globale diper il Nord America e l'Europa è ...

