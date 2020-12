Nielsen | ottobre in calo per il mercato pubblicitario Positivo solo il web advertising

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 14 dicembre 2020) (Teleborsa) – Resta negativo ilin Italia confermando l’andamento debole già registrato a settembre e dopo la ripresa dei mesi estivi. Lo rileva la societàspiegando che a ottobre la raccolta chiude a -2,3% rispetto a ottobre 2019. Segnali di recupero si rilevano invece nel periodo cumulato gennaio-ottobre a -14,1% rispetto allo stesso periodo del 2019 (a gennaio-settembre era -15,9%). Se si esclude dalla raccolta web la stimasul search, social, classified (annunci sponsorizzati) e dei cosiddetti “Over The Top” (OTT), l’andamento nei primi 10 mesi si attesta a -18,7%. “Continua il recupero delnel periodo cumulato gennaio-ottobre, come già era avvenuto per i primi nove mesi dell’anno, seppur il mese di ottobre sia rimasto ...