Nicolas Cage racconta su Netflix la «Storia delle parolacce» (Di lunedì 14 dicembre 2020) Nicolas Cage diventa “storico delle parolacce”. No, l'attore non sta per conseguire un dottorato speciale, ma in compenso è protagonista di una docu-serie particolare che approderà su Netflix il prossimo 5 gennaio. Si intitola History of Swear Words – letteralmente, «Storia delle parolacce» – la nuova produzione della piattaforma streaming che vede Cage nel ruolo di conduttore di una serie insolita, un po' documentario, un po' commedia, incentrata sulla Storia e l'uso delle parolacce . L'attore, insieme a esperti linguisti, storici e critici cinematografici racconterà dinque le origini, l’uso nel linguaggio popolare, l’impatto culturale delle ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 14 dicembre 2020)diventa “storico”. No, l'attore non sta per conseguire un dottorato speciale, ma in compenso è protagonista di una docu-serie particolare che approderà suil prossimo 5 gennaio. Si intitola History of Swear Words – letteralmente, «» – la nuova produzione della piattaforma streaming che vedenel ruolo di conduttore di una serie insolita, un po' documentario, un po' commedia, incentrata sullae l'uso. L'attore, insieme a esperti linguisti, storici e critici cinematografici racconterà dinque le origini, l’uso nel linguaggio popolare, l’impatto culturale...

