New York | firmata legge per perseguire i graziati presidenziali

Il governatore di New York, Andrew Cuomo, ha firmato una legge che consentirà allo Stato di perseguire le persone che hanno ricevuto una grazia presidenziale per lo stesso reato. Tale legge potrebbe potenzialmente colpire i soci del presidente Donald Trump.

