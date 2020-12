Netflix | la Top 5 delle serie tv di fantascienza

Leggi su hynerd

(Di lunedì 14 dicembre 2020)è stata in grado di regalare al suo pubblico numerosi prodotti Sci-Fi, convincenti e davvero ben realizzati, portando alcuni di essi a un successo su scala globale, come si vedrà in seguito.Lanasce nel Novecento come genere letterario, in particolar modo attraverso il romanzo scientifico, arrivando successivamente a contaminare il cinema, la televisione e persino i videogiochi. In questo speciale mondo inventato, in cui solitamente vi è un’analisi di fondoconseguenze della tecnologia (o scienza in generale) : by Hynerd.it