«Netflix della cultura», che paradosso: il progetto del Governo esclude la Rai (Di lunedì 14 dicembre 2020) Dario Franceschini La maggiore industria culturale del Paese – ovvero la Rai – non farà parte della piattaforma culturale online voluta dal Ministro Franceschini. Il paradosso basta, da solo, a nutrire legittime perplessità nei confronti dell'ambizioso progetto, per il quale il Mibact ha già stanziato dieci milioni di euro. La cosiddetta "Netflix della cultura", inserita tra le misure del decreto Rilancio, ha certamente un obiettivo nobile ma le premesse non sono tra le più promettenti. In un momento difficilissimo per il settore, l'idea di creare una piattaforma che dia risalto alla produzione culturale italiana (nelle sue vari declinazioni) è di per sé meritoria. L'indirizzo sinora impresso all'operazione, tuttavia, non convince.

