Nel Canton Zurigo non ci sono quasi più posti disponibili in terapia intensiva

Nel Canton Zurigo il numero delle persone ospedalizzate per il Covid è salito a 535, il numero più alto dall'inizio della pandemia. Il Cantone più popoloso della Svizzera (1,5 milioni di abitanti), ha ...

Delle 535 persone ricoverate, 99 si trovano nei reparti di cure intensive. L'occupazione dei letti di terapia intensiva raggiunge quasi il 100%. Svizzera, apre la galleria del Monte Ceneri

Delle 535 persone ricoverate, 99 si trovano nei reparti di cure intensive. L'occupazione dei letti di terapia intensiva raggiunge quasi il 100%.

Svizzera, apre la galleria del Monte Ceneri

È ufficialmente entrata in funzione la nuova galleria di base del Monte Ceneri, nel Canton Ticino. All'alba di ieri, 13 dicembre, sono partiti i primi convogli, un nuovo percorso, lungo 15,4 ...