Nel campionato del tutto è possibile manca sempre l’ammazzagrandi (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il Milan non è mai andato in fuga, e frena contro il Parma. La classifica si accorcia con le prime sei in sette punti, è ancora tutto possibile L’unica sentenza, a dicembre inoltrato, è che questo campionato non ha ancora un padrone. L’incertezza, diluita nelle prima sei in sette punti in classifica, fomenta i sogni dalla Roma in su e non mette limiti alla provvidenza. Perché dall’inizio della dittatura juventina con i 9 scudetto consecutivi, mai si era visto un campionato così aperto e con così tante squadre in ballo, a un passo dalla pausa natalizia. Chi è la grande favorita? Forse il Milan, ma non è una schiacciasassi che incute timore. L’Inter? Ma che ricadute avrà il fallimento europeo sulla A? Il Napoli ha trovato equilibrio ma riuscirà a mantenerlo fino alla fine? La Juve non ha ancora perso, ma 5 pareggi sono ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il Milan non è mai andato in fuga, e frena contro il Parma. La classifica si accorcia con le prime sei in sette punti, è ancoraL’unica sentenza, a dicembre inoltrato, è che questonon ha ancora un padrone. L’incertezza, diluita nelle prima sei in sette punti in classifica, fomenta i sogni dalla Roma in su e non mette limiti alla provvidenza. Perché dall’inizio della dittatura juventina con i 9 scudetto consecutivi, mai si era visto uncosì aperto e con così tante squadre in ballo, a un passo dalla pausa natalizia. Chi è la grande favorita? Forse il Milan, ma non è una schiacciasassi che incute timore. L’Inter? Ma che ricadute avrà il fallimento europeo sulla A? Il Napoli ha trovato equilibrio ma riuscirà a mantenerlo fino alla fine? La Juve non ha ancora perso, ma 5 pareggi sono ...

