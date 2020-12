"Nathan non è obeso, ma tu sei un cogl...". Briatore difende il figlio dagli attacchi (Di lunedì 14 dicembre 2020) “Flavio mettilo a dieta, il ragazzo è obeso, basta pastasciutta, fallo correre”. Il commento è apparso tra i commenti a una foto che ritraeva Briatore in compagnia del figlio Nathan Falco, di 10 anni. Il padre ha difeso il ragazzino dalle offese, sempre via social. “Non è obeso, ma tu sei un cog***ne” ha scritto l’imprenditore in risposta all’utente che prendeva di mira il ragazzino. Molti hanno sostenuto il suo sfogo, chiedendosi “come si possa scrivere una cosa cattiva come questa ad un bambino”. Non è la prima volta che Flavio Briatore si trova a difendere il figlio dagli attacchi degli haters sulle sue pagine social. Nathan Falco è nato nel 2010 dall’amore tra Flavio Briatore e ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 14 dicembre 2020) “Flavio mettilo a dieta, il ragazzo è, basta pastasciutta, fallo correre”. Il commento è apparso tra i commenti a una foto che ritraevain compagnia delFalco, di 10 anni. Il padre ha difeso il ragazzino dalle offese, sempre via social. “Non è, ma tu sei un cog***ne” ha scritto l’imprenditore in risposta all’utente che prendeva di mira il ragazzino. Molti hanno sostenuto il suo sfogo, chiedendosi “come si possa scrivere una cosa cattiva come questa ad un bambino”. Non è la prima volta che Flaviosi trova are ildegli haters sulle sue pagine social.Falco è nato nel 2010 dall’amore tra Flavioe ...

