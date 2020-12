Natale, Vodafone aderisce ad appello Pisano: traffico illimitato e gratis (Di lunedì 14 dicembre 2020) (Teleborsa) – “Siamo felici di aderire all’invito del Ministro per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano rivolto agli operatori di telecomunicazioni. Vodafone offrirà traffico gratuito e illimitato ai propri clienti dalle ore 18 del 24 dicembre e per tutta la giornata del 25 dicembre“. Così Vodafone risponde all’appello della ministra Pisano, la quale ha chiesto che le videochiamate la sera del 24 e il giorno 25 dicembre siano gratuite, affinchè sia “più semplice essere in collegamento con le persone care”. “Questa iniziativa aiuterà diversi milioni di clienti che hanno dotazioni esigue di Giga e consentirà alle persone di restare in contatto tra loro in un momento difficile ed eccezionale”, ha sottolineato Vodafone in una ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 14 dicembre 2020) (Teleborsa) – “Siamo felici di aderire all’invito del Ministro per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paolarivolto agli operatori di telecomunicazioni.offriràgratuito eai propri clienti dalle ore 18 del 24 dicembre e per tutta la giornata del 25 dicembre“. Cosìrisponde all’della ministra, la quale ha chiesto che le videochiamate la sera del 24 e il giorno 25 dicembre siano gratuite, affinchè sia “più semplice essere in collegamento con le persone care”. “Questa iniziativa aiuterà diversi milioni di clienti che hanno dotazioni esigue di Giga e consentirà alle persone di restare in contatto tra loro in un momento difficile ed eccezionale”, ha sottolineatoin una ...

