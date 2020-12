Natale, tempo di regali nelle vie dello shopping, luci e ombre per Confesercenti (Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - Conto alla rovescia a Natale e la corsa ai regali non decolla a pieno ritmo anche se nel week end appena trascorso, una certa voglia di shopping c'è stata. "In queste prime fasi è difficile fare un bilancio, ci sono testimonianze discordanti, da una parte ci sono esercenti che dicono che ci sono state buone vendite, dall'altra chi dice che, nonostante del grande afflusso nelle vie dei centri storici, le vendite ancora stentano". E' quanto afferma il segretario generale di Confesercenti Mauro Bussoni all'Adnkronos, sulla base di alcune testimonianze registrate nel week end da parte dei soci-negozianti sulle vendite in vista delle festività natalizie. "E' difficile perché nulla è paragonabile all'anno scorso - prosegue - però tra i commercianti si respira un sentiment positivo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - Conto alla rovescia ae la corsa ainon decolla a pieno ritmo anche se nel week end appena trascorso, una certa voglia dic'è stata. "In queste prime fasi è difficile fare un bilancio, ci sono testimonianze discordanti, da una parte ci sono esercenti che dicono che ci sono state buone vendite, dall'altra chi dice che, nonostante del grande afflussovie dei centri storici, le vendite ancora stentano". E' quanto afferma il segretario generale diMauro Bussoni all'Adnkronos, sulla base di alcune testimonianze registrate nel week end da parte dei soci-negozianti sulle vendite in vista delle festività natalizie. "E' difficile perché nulla è paragonabile all'anno scorso - prosegue - però tra i commercianti si respira un sentiment positivo ...

