Natale, stupire senza spendere troppo? 6 regali irresistibili sotto i 30 euro (Di lunedì 14 dicembre 2020) Chi l’ha detto che per stupire e fare un figurone, a Natale, si debba necessariamente spendere tanto? Spesso i regali più apprezzati sono quelli divertenti, insoliti e stravaganti. Quest’anno, causa minor disponibilità economica e difficoltà nel tradizionale shopping natalizio in store, ho pensato di ovviare orientandomi su alcune idee originali a prezzo contenuto. Ne ho scovate 6 irresistibili on line, e voglio condividerle con voi. 1. CALZINI OPERE D’ARTE I calzini: oggetto dalla fine spesso misteriosa (entrano nelle lavatrici e non si sa mai come e quando riusciranno) che spesso ci scordiamo di comprare. Al massimo lo facciamo per i nostri figli, ma che noia acquistarli per noi…Proprio per questo regalare dei calzini, ma divertenti, insoliti e artistici sarà senza dubbio un regalo ... Leggi su dilei (Di lunedì 14 dicembre 2020) Chi l’ha detto che pere fare un figurone, a, si debba necessariamentetanto? Spesso ipiù apprezzati sono quelli divertenti, insoliti e stravaganti. Quest’anno, causa minor disponibilità economica e difficoltà nel tradizionale shopping natalizio in store, ho pensato di ovviare orientandomi su alcune idee originali a prezzo contenuto. Ne ho scovate 6on line, e voglio condividerle con voi. 1. CALZINI OPERE D’ARTE I calzini: oggetto dalla fine spesso misteriosa (entrano nelle lavatrici e non si sa mai come e quando riusciranno) che spesso ci scordiamo di comprare. Al massimo lo facciamo per i nostri figli, ma che noia acquistarli per noi…Proprio per questo regalare dei calzini, ma divertenti, insoliti e artistici saràdubbio un regalo ...

