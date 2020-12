Natale | Speranza | “Al lavoro su nuove misure per scongiurare la terza ondata” Ok degli scienziati Tutte le ipotesi allo studio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Una sorta di lockdown nazionale, ma meno duro di quello appena varato in Germania. È questa la linea prevalente nel governo per le festività natalizie dopo che le immagini di domenica – con quattro regioni italiane tornate in zona gialla e folle di persone che si sono accalcate per strade, locali e negozi delle principali città – hanno scatenato un’ondata di indignazione nella politica. A sollecitare una nuova stretta, a due settimane di distanza dall’ultimo dpcm che aveva fornito le prime indicazioni per le vacanze, è pure il Comitato tecnico scientifico. A“bisogna estendere le, altrimenti a gennaio saremo nei guai”, è la conclusioneesperti al termine dell’incontro che si è svolto in mattinata con il premier Conte, i capidelegazione e diversi ministri, tra cui la titolare del Viminale Luciana Lamorgese. Il motivo ...