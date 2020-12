Natale, l’annuncio di Speranza: «Al lavoro su nuove misure per scongiurare la terza ondata» (Di lunedì 14 dicembre 2020) Chiudere, a Natale e Capodanno, per scongiurare la terza ondata di contagi da Coronavirus . «Il Cts in questi minuti si sta riunendo su richiesta del governo per valutare la situazione ed eventuali nuove misure», dice il ministro della Salute Roberto Speranza in diretta al Tg3 delle 19. «La mia opinione è chiara: queste misure ci possono aiutare nelle settimane delle vacanze di Natale a evitare che arrivi una terza ondata e una recrudescenza. Stiamo ragionando sulle 2 settimane delle vacanze, quello è il periodo più complicato». Il Comitato Tecnico Scientifico ha già presentato all’esecutivo la necessità di una nuova stretta anche a causa di dati ancora «preoccupanti» nei contagi. Il ministro ... Leggi su open.online (Di lunedì 14 dicembre 2020) Chiudere, ae Capodanno, perladi contagi da Coronavirus . «Il Cts in questi minuti si sta riunendo su richiesta del governo per valutare la situazione ed eventuali», dice il ministro della Salute Robertoin diretta al Tg3 delle 19. «La mia opinione è chiara: questeci possono aiutare nelle settimane delle vacanze dia evitare che arrivi unae una recrudescenza. Stiamo ragionando sulle 2 settimane delle vacanze, quello è il periodo più complicato». Il Comitato Tecnico Scientifico ha già presentato all’esecutivo la necessità di una nuova stretta anche a causa di dati ancora «preoccupanti» nei contagi. Il ministro ...

