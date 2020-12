‘Natale in casa Cupiello’ | la Rai porta il teatro in tv

Leggi su dire

(Di lunedì 14 dicembre 2020) ROMA – “Te piace ‘o presepe?”. Sarà Sergio Castellitto, nel ruolo di Luca Cupiello, a porre al figlio Tommasino la celebre domanda nel film evento ‘Natale in casa Cupiello‘: la trasposizione dell’omonimo capolavoro teatrale – realizzata per il 120esimo anniversario della nascita di Eduardo De Filippo e per i 90 anni dalla prima di questa opera teatrale – diretta da Edoardo De Angelis e prodotta da Rai Fiction in collaborazione con Roberto Sessa per Picomedia. A due anni da ‘Il vizio della speranza’, il regista presenta – il 22 dicembre in prima serata su RaiUno- l’opera teatrale tragicomica, andata in scena per la prima volta la notte di Natale nel 1931 al Teatro Kursal di Napoli (oggi trasformato nel cinema Filangieri). “Una sfida da servizio pubblico portare in televisione nel prime time di RaiUno il teatro e in particolare il teatro di Eduardo”, ha dichiarato Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, durante la presentazione in streaming del film. “E insieme la sfida sul piano del linguaggio, un lavoro affidato al regista Edoardo De Angelis che non solo conosce Napoli ma ha dato prova di essere una delle voci piu’ originali del cinema italiano. Infine- ha continuato Ammirati- una grande interpretazione di Sergio Castellitto e Marina Confalone (assente alla conferenza per motivi personali). Rivisitare il teatro di Eduardo e’ un impegno dovuto, una memoria da custodire e rinnovare, portando al grande pubblico generalista e alle nuove generazioni l’opera di uno dei capisaldi del Novecento teatrale italiano”. Dello stesso entusiasmo e’ Stefano Coletta, direttore di Rai1, che ha dichiarato: “Guardando questo film ho pensato ‘questa e’ la Rai che mi piacerebbe continuare a fare’. Sono molto onorato che prima di Natale RaiUno possa offrire questa storia amara e poetica. Le festivita’ natalizie sono un’occasione per fare un bilancio in famiglia delle nostre esistenze”. Coletta ha poi concluso: “Se questa opera su RaiUno riuscira’ a rapire anche solo una piccola quota di giovani sara’ una medaglia per noi”. GLI INTERPRETI