Natale e Capodanno, verso la zona rossa: i possibili scenari (Di lunedì 14 dicembre 2020) Redazione Anche alla luce dei molti assembramenti verificatisi nel weekend in diverse città italiane, il governo sta valutando la possibilità di irrigidire alcune misure anti Covid in vista delle festività natalizie. Secondo quanto riferito da ‘La Repubblica’, nel corso di un vertice tra i capi-delegazione sono emersi 3 possibili scenari diversi, validi per 8 giorni (dal 24 dicembre al 1° gennaio) oppure nei 10 giorni festivi e prefestivi (24-27 dicembre, 31 dicembre-3 gennaio, 5-6 gennaio) o infine dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021. Regole anti Covid a Natale e Capodanno: le 3 ipotesi La prima ipotesi prevede l’istituzione di una “zona arancione” su tutto il territorio nazionale, con l’estensione del divieto di uscita dal proprio comune e la chiusura totale di ristoranti e ... Leggi su improntaunika (Di lunedì 14 dicembre 2020) Redazione Anche alla luce dei molti assembramenti verificatisi nel weekend in diverse città italiane, il governo sta valutando latà di irrigidire alcune misure anti Covid in vista delle festività natalizie. Secondo quanto riferito da ‘La Repubblica’, nel corso di un vertice tra i capi-delegazione sono emersi 3diversi, validi per 8 giorni (dal 24 dicembre al 1° gennaio) oppure nei 10 giorni festivi e prefestivi (24-27 dicembre, 31 dicembre-3 gennaio, 5-6 gennaio) o infine dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021. Regole anti Covid a: le 3 ipotesi La prima ipotesi prevede l’istituzione di una “arancione” su tutto il territorio nazionale, con l’estensione del divieto di uscita dal proprio comune e la chiusura totale di ristoranti e ...

