Natale e Capodanno, Governo valuta nuova stretta: il piano (Di lunedì 14 dicembre 2020) (Teleborsa) – Se fino a qualche giorno fa, la sensazione era che si andasse verso un possibile allentamento delle maglie, il Governo – in scia all’alto numero di decessi e al crescente timore di una terza ondata da scongiurare, invece, con tutti i mezzi – in queste ore starebbe preparando una piccola retromarcia. Preoccupano, infatti, le immagini degli assembramenti per le vie dello shopping, da Milano a Roma, passando per Bologna. Rendere tutta l’Italia zona rossa o arancione nelle giornate più a rischio, permettendo però un allentamento per i piccoli Comuni. Si valuta una deroga che dia, a chi abiti in paesi sotto i 5000 abitanti, la possibilità di spostarsi entro i 30 chilometri. Al vaglio dell’esecutivo, dunque, un irrigidimento delle misure anticontagio nei giorni festivi e prefestivi. Almeno a quanto si apprende da fonti di ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 14 dicembre 2020) (Teleborsa) – Se fino a qualche giorno fa, la sensazione era che si andasse verso un possibile allentamento delle maglie, il– in scia all’alto numero di decessi e al crescente timore di una terza ondata da scongiurare, invece, con tutti i mezzi – in queste ore starebbe preparando una piccola retromarcia. Preoccupano, infatti, le immagini degli assembramenti per le vie dello shopping, da Milano a Roma, passando per Bologna. Rendere tutta l’Italia zona rossa o arancione nelle giornate più a rischio, permettendo però un allentamento per i piccoli Comuni. Siuna deroga che dia, a chi abiti in paesi sotto i 5000 abitanti, la possibilità di spostarsi entro i 30 chilometri. Al vaglio dell’esecutivo, dunque, un irrigidimento delle misure anticontagio nei giorni festivi e prefestivi. Almeno a quanto si apprende da fonti di ...

