Natale Covid, Vella: «Solo il lockdown funziona. Guardate il ‘Thanksgiving’ negli Usa…» (Di lunedì 14 dicembre 2020) Ospite al programma di Raitre “Agorà” l’infettivologo Stefano Vella, docente di Salute globale all’Università Cattolica di Roma, che ha detto la sua sulla suddivisione delle regioni in colori a seconda del rischio epidemico. L’esperto è stato chiaro: «Li avete visti i tedeschi?», ha affermato in merito alle restrizioni annunciate dalla cancelliera Angela Merkel. «Abbiamo avuto il doppio dei casi della Germania, fra l’altro vedendoli salire piano piano ogni giorno. Sono molto preoccupato». leggi anche l’articolo —> Covid, il bollettino di oggi: 17.938 nuovi casi e 484 morti in 24 ore Stefano Vella nel corso del suo collegamento ha dichiarato fermo: «Il lockdown è l’unica misura che ha funzionato. Questo non vuol dire che bisogna fare un altro lockdown, però bisogna rendersi conto ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 14 dicembre 2020) Ospite al programma di Raitre “Agorà” l’infettivologo Stefano, docente di Salute globale all’Università Cattolica di Roma, che ha detto la sua sulla suddivisione delle regioni in colori a seconda del rischio epidemico. L’esperto è stato chiaro: «Li avete visti i tedeschi?», ha affermato in merito alle restrizioni annunciate dalla cancelliera Angela Merkel. «Abbiamo avuto il doppio dei casi della Germania, fra l’altro vedendoli salire piano piano ogni giorno. Sono molto preoccupato». leggi anche l’articolo —>, il bollettino di oggi: 17.938 nuovi casi e 484 morti in 24 ore Stefanonel corso del suo collegamento ha dichiarato fermo: «Ilè l’unica misura che hato. Questo non vuol dire che bisogna fare un altro, però bisogna rendersi conto ...

MassimGiannini : Il #Natale di Roma, a Via del Corso. Buon #Covid a tutti - myrtamerlino : Ore 17.00 via del Corso, #Roma. Il #Covid_19 ringrazia per il regalo di #Natale. Forse le restrizioni si sono allen… - chetempochefa : 'Perché possiamo fare shopping e non possiamo cenare a Natale insieme? Come funziona il contagio con il covid?' C… - raveragiuliano : RT @myrtamerlino: Mentre la #Merkel annuncia il #lockdown, noi in Italia in un momento così delicato, sotto #Natale parliamo di rimpasto. È… - abernqthy : nessuno: io costantemente su chrome: 'toscana gialla', 'natale covid' -